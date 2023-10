Parlement: Les Verts visent quand même le Conseil fédéral

Le 13 décembre prochain, les Verts présenteront un ou une candidate au Conseil fédéral. Une décision surprenante lorsque l’on sait que ce parti n’a pas brillé lors des dernières élections fédérales . Il a perdu environ trois points de pourcentage de l’électorat et cinq sièges au Conseil national. Si, en 2019, il pouvait se targuer de 13,2% des voix, en 2023, il ne lui en reste plus que 9,8%.

Les candidats et candidates ont jusqu’au 3 novembre pour sortir du bois. Une semaine plus tard, une décision sur la candidature officielle devrait déjà être prise. «Nous n’attaquerons que l’un des deux sièges occupés par le PLR qui est à son plus bas niveau», a lancé le président des Verts, Balthasar Glättli.