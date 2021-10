Valais – «Parler allemand équivaut à obtenir un bachelor»

Vers une région à 22 communes?

En cas d’acceptation de la nouvelle Constitution cantonale, le Valais compterait alors non plus 13 districts mais 6 régions. Préfet du district de Sierre, Jean-Marie Viaccoz se dit «ouvert» à une région englobant le district de Loèche. Pour son collègue, Edy Kuonen, l’avenir «pourrait s’écrire tant avec Sierre qu’avec Viège». Aujourd’hui, près de 12% de francophones vivent dans la région de Loèche et 9% de germanophones vivent à Sierre et ses environs.