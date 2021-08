Afghanistan : Parler aux talibans ou pas? L’Occident face à un choix épineux

Les États-Unis restent vagues sur leurs futures relations diplomatiques avec les talibans, tandis que les Européens se sont dits prêts à leur parler, contrairement aux Canadiens.

Après deux décennies passées à tenter de vaincre les talibans, les puissances occidentales sont confrontées au choix difficile d’établir ou non des relations avec le groupe fondamentaliste qui gouverne désormais l’Afghanistan. Les insurgés semblent déjà recevoir un accueil international plus chaleureux que lors de leur premier régime brutal (1996-2001), la Russie, la Chine et la Turquie ayant salué leurs premières déclarations publiques.

Au Royaume-Uni, qui a suivi la décision des États-Unis en retirant aussi ses troupes, le ministre des affaires étrangères Dominic Raab a admis que «normalement», Londres ne travaillerait pas avec les talibans. Mais avec les négociations encore en cours au Qatar pour parvenir à un gouvernement plus représentatif de la société afghane, «nous voulons évaluer s’il y a une possibilité de modérer le type de régime que nous allons désormais voir en place». «Ils sont maintenant au pouvoir et nous devons composer avec cette réalité», a déclaré à Sky News le chef de la diplomatie britannique, en reconnaissant toutefois que les chances étaient minces de voir s’installer un gouvernement inclusif.

Coordonner la décision?

Lisa Curtis, ex-conseillère de la Maison-Blanche chargée de l’Asie centrale et du sud sous Donald Trump, estime que Washington devrait se servir d’une possible reconnaissance diplomatique des talibans pour faire pression et leur exiger une meilleure conduite. «Puisque nous devons faire parvenir notre aide humanitaire là-bas, nous allons peut-être avoir affaire à eux à un certain niveau», reconnaît cette experte du groupe de réflexion Center for a New American Security. «Mais en matière de reconnaissance diplomatique, celle-ci ne devrait pas être accordée sans rien en retour.»