Réseaux sociaux : Parler de nouveau téléchargeable sur iPhone

Le réseau préféré des conservateurs américains, qui avait été bloqué à la suite de l’assaut du Capitole en janvier dernier, est à nouveau accessible.

Plus de quatre mois après avoir été interdit de la plateforme de téléchargements d’applications d’Apple, le réseau social Parler, prisé des conservateurs américains et des proches de Donald Trump, est de nouveau accessible sur l’App Store depuis lundi.

Parler avait été banni le 9 janvier par le groupe californien qui l’accusait d’avoir laissé se propager des messages d’incitation à la haine et à la violence lors de l’invasion du Capitole à Washington, le 6 janvier. Une foule de partisans de Donald Trump avait alors envahi le siège du Congrès américain pour protester contre la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre 2020.

«Réseau social impartial»

Pour sa part, Parler a affirmé lundi avoir fourni «des preuves irréfutables au Congrès et au grand public que, au regard de ses efforts pour avertir les agences de maintien de l’ordre des graves menaces et des incitations à la violence avant le 6 janvier, la mise au pilori et l’interdiction de Parler étaient profondément injustes».