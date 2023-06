Parler de vive voix avec un personnage de jeux vidéo

Lors du salon technologique Computex 2023, à Taïwan, Nvidia a montré lundi à quoi ressembleront les interactions dans les futurs jeux vidéo avec les personnages non jouables (PNJ), à savoir ceux qui ne sont pas contrôlés par le joueur. Le géant américain des puces électroniques a dévoilé Avatar Cloud Engine (ACE) for Games. Cette technologie tirant parti de l’IA générative va permettre de discuter de vive voix avec les PNJ en utilisant un micro. «L’IA générative a le potentiel de révolutionner l’interactivité que les joueurs peuvent avoir avec les personnages du jeu et d’augmenter considérablement l’immersion dans les jeux», a indiqué l’entreprise.