Polémique en France : «Parler d’éco-terrorisme est une insulte aux militants de l’écologie»

Le patron du PS Olivier Faure a lui aussi réagi sur Twitter : «Les mots ont un sens. Le ministre de l’Interieur insulte la mémoire des victimes du terrorisme. A tout confondre, on aboutit à l’hystérisation du débat. Quand on est ministre, on a une responsabilité supérieure. On maîtrise sa parole et on cherche l’apaisement.»