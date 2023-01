Marketing : Parler des non-binaires dans la pub pour le Tilsit a du mal à passer

Sur Instagram, les commentaires ont fusé. «Je me demande si vous êtes si maladroits et à la traîne que vous considérez que tout le monde est non-binaire ou si vous voulez délibérément vous adresser à la population conservatrice de droite de manière subtile et humoristique», se demande un utilisateur. D’autres suspectent un procédé de «pinkwashing», avec les couleurs qui rappellent le drapeau arc-en-ciel. Certains, enfin, remarquent les avis tranchés et les prennent avec humour en reprenant la structure des publicités avec une rime: «Les mots divisent la société, mais de Tilsit je ne vais pas me priver.»