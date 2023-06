Mercure qui grimpe: Parlons (enfin) des cuisses qui frottent et font mal

Valable pour beaucoup

Lever le tabou

Avec cette BD, l’illustratrice et auteure française a aussi souhaité tordre le cou à certaines idées reçues. L’une d’entre elles est que seules les personnes en surpoids seraient concernées. Il s’agit pourtant de morphologie avant tout et, à moins d’avoir une taille très fine et des hanches larges, il est tout à fait normal que les cuisses se touchent. Un constat qui devrait lever le tabou autour de cette question et rassurer les femmes qui ont honte d’en parler. «Je fais du 34 et j’ai mes cuisses qui se touchent donc en effet aucun rapport avec son poids ou sa taille de vêtement», «Les consciences changent mais parfois c’est long», «Moi j’en parle. Et sans honte, «pourquoi tu ne mets pas de robe» «parce que j’ai les cuisses qui frottent». Souvent ça coupe net mon interlocuteur», «Je pensais être la seule… et qu’on s’en foutait de ce problème. J’ai eu jusqu’à ne plus avoir de peau et être totalement brûlée», commentent des utilisatrices sous la publication de Mathou.