Suisse

Parmelin: la Confédération soutient les apprentis

Dans un contexte économique morose lié à la crise sanitaire, le ministre de l’Économie veut garantir les places d’apprentissage.

Si les entreprises connaissent des difficultés à cause de la crise, il y a un risque que les apprentis perdent leur place d’apprentissage. Selon Guy Parmelin, la Confédération a édicté un nouveau règlement pour garantir les places d’apprentissage dans de tels cas.

Différences régionales

La situation sur le marché de l’apprentissage n’est pas la même dans toutes les régions du pays. En Suisse alémanique, presque autant de contrats d’apprentissage avaient été signés fin avril qu’à la même période l’an passé, note le conseiller fédéral. La situation est plus tendue en Suisse romande. Sur l'Arc lémanique, seuls 40% de contrats ont été conclus par rapport à l’année passée, illustre le Vaudois.

Et de préciser que ces différences sont aussi en partie dues au fait les contrats d’apprentissage ont été conclus plus tôt en Suisse alémanique et avaient donc déjà été signés avant la crise.