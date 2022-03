Essence en Suisse – Parmelin pense que le prix pourrait atteindre 4 francs par litre

Interrogé ce samedi par la «Schweiz am Wochenende», Guy Parmelin n’y est pas allé par quatre chemins. S’exprimant sur les sanctions prononcées contre la Russie, il a affirmé qu’elles sont «justes et nécessaires». Mais il a aussi avoué qu’elles avaient un prix. «Il y aura toujours un effet boomerang qui nous revient.» Quant à l’intensité de cet effet, le conseiller fédéral précise qu’il «n’est pas devin». Or: «Si la guerre continue, les prix de l’essence devraient continuer à augmenter.»