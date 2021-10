Relations Suisse – Europe : Parmelin: «Pourquoi des pays qui n’ont pas la libre circulation sont-ils mieux traités?»

Le président de la Confédération a réclamé jeudi un dialogue politique de haut niveau pour sortir de l’impasse avec l’Union européenne.

Guy Parmelin a réclamé jeudi un dialogue politique de haut niveau pour sortir de l’impasse avec l’Union européenne. «Maintenant, nous souhaitons avoir un dialogue politique – et j’insiste – politique de haut niveau», a déclaré M. Parmelin lors d’un point de presse avec l’Association de la presse étrangère (APES) à Berne.

Mode bilatéral

Le président de la Confédération a prôné une poursuite des relations avec le premier partenaire économique du pays, «mais sur un mode bilatéral, c’est-à-dire fondé sur les nombreux accords qui encadrent ces relations et qui ont fait leur preuve». Il y en a plus de 120.

Rappelant les liens étroits entre la Suisse et l’Union européenne – 1,4 million de citoyens de l’UE habitent en Suisse et 400’000 frontaliers viennent y travailler chaque jour – Guy Parmelin a insisté: «Accord institutionnel ou pas, nous sommes déjà de fait un partenaire de l’UE, un partenaire fiable et engagé».