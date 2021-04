Suisse-UE : Parmelin prêt à se rendre à Bruxelles pour négocier l’accord-cadre

Le président de la Confédération et ses collègues du Conseil fédéral auraient l’intention d’intervenir directement dans les négociations pour l’accord-cadre avec l’Union européenne. L’UDC n’applaudit pas.

Interview mit Bundesrat Guy Parmelin in Bern. 20min/Tarek El Sayed

Face au manque de progrès dans les négociations, «le Conseil fédéral doit et veut encore analyser la situation et mener des discussions avec l’UE elle-même. Si nécessaire, je me rendrai bien sûr à Bruxelles», a confirmé le président de la Confédération Guy Parmelin à la SonntagsZeitung du jour.