Prix de l’électricité : Parmelin veut aider les entreprises… sur le dos des ménages

Le conseiller fédéral projette de permettre aux gros consommateurs de revenir sur le marché de base de l’électricité, au risque de faire augmenter encore les prix pour les ménages.

Laisser revenir les gros consommateurs sur le marché qui approvisionne les ménages va faire augmenter les prix pour tout le monde. 20min/Matthias Spicher

La hausse des prix de l’électricité en Suisse pose de gros problèmes financiers à certaines entreprises et communes qui ont choisi de s’approvisionner sur le marché libre. Certains ont déjà vu leur facture se décupler sur un an, voire davantage. L’exemple sans doute le plus marquant étant celui de la commune vaudoise de Saint-Prex où la hausse prévue est de 1600%.

En Suisse, les consommateurs de plus de 100’000 kilowattheures annuels qui s’approvisionnent sur le marché privé ne peuvent pas faire marche arrière et réintégrer le marché de base, sur lequel se fournissent les ménages, et qui est moins concurrentiel et plus épargné par la hausse récente des prix (lire encadré).

Le ministre de l’Economie, Guy Parmelin, souhaite désormais changer la donne. Le «Tages-Anzeiger» a mis la main sur des informations qui indiquent que le conseiller fédéral vaudois prépare un plan d’aide aux entreprises qui achètent leur courant sur le marché libéralisé.

34’000 entreprises concernées Depuis 2009 en Suisse, les grands clients, dont la consommation annuelle d’électricité est égale ou supérieure à 100’000 kWh, ont la possibilité de choisir librement leur fournisseur d’électricité. En faisant jouer la concurrence, les prix doivent être tirés vers le bas, en principe. Environ 34’000 clients sont concernés, selon le «Tages-Anzeiger». Or, cette année, les prix du marché libre ont explosé. À l’inverse, les entreprises du marché de base, qui fournissent le courant aux ménages, (par exemple Groupe E ou Romande Energie), produisent elles-mêmes une partie de l’énergie qu’elles fournissent, ce qui les préserve partiellement de l’évolution à la hausse des cours du marché libre, puisque la hausse moyenne du marché de base sera de 27% en 2023.

Une proposition déjà contestée

Les entreprises pourraient ainsi revenir rapidement dans le marché de base et bénéficier de prix moins élevés. Guy Parmelin a accueilli favorablement une proposition en ce sens, soufflée par l’Union des arts et métiers (USAM), et va faire suivre le dossier lors d’une prochaine séance du Conseil fédéral, nous apprend le «Tages-Anzeiger».

Seul problème: si les consommateurs présents sur le marché libéralisé réintègrent le marché de base, ils vont faire pression sur la demande et les prix vont augmenter aussi pour les ménages. Raison pour laquelle l’Office fédéral de l’environnement et des milieux économiques comme Economiesuisse et Swissmem contestent la proposition de Guy Parmelin, écrit le journal alémanique.

