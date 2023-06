Mike Ben Peter: Parodier Martin Luther King, c’est indécent

Me Ntah (au centre) s’est insurgé en entendant les propos de son collègue, Me Rossel. 20min/Gabriel Nista

«La mort de Mike Ben Peter est une mort subite, liée à ses problèmes cardiaques. Il y a constamment des gens qui font des arrêts cardiaques, mais il n’y a pas d’infraction pour autant. Et pour ma part, je suis un soutien indéfectible de la police. Les policiers sont nobles et respectables. Ce sont des héros qui n’ont rien à se reprocher. Et aujourd’hui j’ai envie de dire: «I have a dream.» Je rêve qu’il n’y ait plus de trafic de drogue. Je rêve que les policiers soient respectés. Et je rêve qu’il n’y ait plus d’arrêts cardiaques. I have a dream!»

Si, lundi matin, c’est le procureur qui a surpris l’auditoire en demandant l’acquittement des six policiers prévenus d’homicide par négligence, ces mots, prononcés lundi après-midi par Me Jean-Emmanuel Rossel, ont aussi choqué une bonne partie du public. La réaction de Me Simon Ntah, avocat de la famille de Mike Ben Peter, ne s’est d’ailleurs pas fait attendre: «Parodier Martin Luther King dans ce contexte, c’est indécent, inadmissible et inexcusable. Il prônait l’absence de violence, mais surtout il dénonçait la disproportion des moyens de contrainte des forces de l’ordre et le racisme systémique. Comment peut-on le parodier dans cette enceinte?»

Tous demandent l’acquittement

Pour le reste, le discours des avocats des policiers peut se résumer en quelques points. Premièrement, leurs clients n’ont fait que leur travail et ils l’ont bien fait. De plus, rien ne laissait présager un tel dénouement et rien ne prouve que le plaquage ventral ait causé la mort de Mike Ben Peter. Quant à ses cris, impossible de dire si c’était de la détresse ou autre chose. Pour finir, l’acte d’accusation n’est pas assez précis concernant les faits reprochés. En somme, ils ont tous demandé que leurs clients soient acquittés.

Et Me Ntah de rétorquer: «À chaque fois qu’il est question de violences policières, c’est la même plaidoirie qui est plaidée encore et encore. Pour George Floyd, on nous avait déjà servi la même chose. Les policiers ont fait leur travail, la cause de la mort est multifactorielle. C’est la faute à pas de chance s’il y a eu un mort. Il est temps de dire stop. Si Mike Ben Peter avait été interpellé normalement, il ne serait pas mort. Qu’on ne vienne pas me dire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’interpellation et son décès.» Verdict jeudi prochain.