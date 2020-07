Firefox send

Partage de fichiers suspendu car il diffusait des malwares

La fondation Mozilla a stoppé provisoirement son service Firefox Send en raison de son utilisation massive par des cyberpirates.

La fondation Mozilla a appuyé sur le bouton pause. L’éditeur du célèbre navigateur web Firefox a suspendu de manière provisoire sa plateforme Firefox Send qui permet aux utilisateurs d’échanger gratuitement et de manière sécurisée des fichiers jusqu’à 2,5 Go. Lancée en mars 2019, elle a malheureusement connu une adoption massive par des groupes de cybercriminels. Ceux-ci ont exploité le service au fonctionnement simple pour diffuser des logiciels malveillants.

L’expert en sécurité britannique Colin Hardy a expliqué au site ZDNet pourquoi ce service a particulièrement attiré les pirates: tout d’abord, les liens URL de partage, qui utilisent le nom de domaine firefox.com, sont rarement bloqués au sein des entreprises et des organisations car ils sont jugés de confiance. De plus, grâce à cette plateforme, les cybercriminels n’ont pas besoin d’investir dans une infrastructure d’hébergement pour leurs malwares. Il leur suffit d’utiliser les serveurs de Mozilla. Enfin, Firefox Send chiffre les contenus éphémères envoyés (il est possible de définir une durée d’expiration de 5 minutes à 7 jours), ce qui complique leur détection par des systèmes d’analyse antivirus.