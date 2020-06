Genève

Partage ouvre sa collecte en ligne

Dans l’impossibilité de récupérer des dons physiquement, la banque alimentaire a mis en place un système online.

Cette année, le samedi du Partage n’aura pas lieu comme d’habitude, faute de pouvoir mobiliser quelque mille bénévoles dans les supermarchés. Pour autant, les besoins n’en sont que plus forts, comme on a pu le constater en voyant les files de gens les samedis devant les Vernets. Du 5 au 30 juin, il sera possible aux donateurs de Partage de faire leurs courses en ligne afin de permettre à la banque alimentaire de constituer ses stocks. Seuls les produits alimentaires et d’hygiène de base seront proposés à la vente. Des cabas tout prêts seront également disponibles. L’association indique que les denrées ainsi collectées seront redistribuées tout au long de l’année aux associations caritatives et aux services sociaux genevois. (mpo)