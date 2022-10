Sara a réalisé ses rêves grâce à The Voice Kids

Sara a emballé son coach Kendji Girac. «Bravo ma belle, tu as déchiré», lui a-t-il notamment lancé à la fin de sa reprise de «Comme d’habitude». DR

Sara, 11 ans, a frôlé l’exploit lors de la finale de «The Voice Kids», le samedi 8 octobre 2022, sur TF1. La chanteuse s’est en effet qualifiée durant la soirée pour la superfinale en interprétant «Comme d’habitude», de Claude François, en français et en espagnol. Au moment de reprendre «Je l’aime à mourir», de Francis Cabrel, avec son coach Kendji Girac, elle n’avait plus comme adversaires que Sanaa, Loghane et Raynaud. Bien que la victoire soit revenue au Réunionnais, la Genevoise garde des supersouvenirs de cet événement télévisuel qui a été suivi par 3,14 millions de téléspectateurs.

Comment avez-vous vécu cette soirée?

J’ai été très heureuse. Elle a été magique, pleine d’émotions.

Vous avez semblé très surprise d’atteindre la superfinale.

Oui, parce que je n’ai pas réussi à tout donner. J’avais la voix cassée. En plus, comme les Suisses ne pouvaient pas voter, je savais que cela serait très difficile d’y accéder.

Pas trop déçue d’avoir de ne pas avoir gagné?

Oui et non. Je suis très heureuse d’avoir représenté la Suisse en superfinale. Et, en quelque sorte, je suis la gagnante de l’équipe de Kendji Girac. Je suis fière d’avoir pu partager la scène avec lui, c’était mon plus grand rêve. Autrement, bien évidemment que j’aurais voulu gagner, comme tout le monde.

Votre coach vous a-t-il réconfortée après l’émission?

Il est tout de suite venu sur scène. Kendji a toujours été présent et très attentif, avec des jolies paroles de soutien et de mise confiance. Il m’a aussi donné plein de conseils.

Avez-vous réussi à trouver le sommeil après la finale?

Avant l’émission, c’était difficile, car j’avais hâte. Après, j’ai bien dormi, même si c’était un peu tard parce qu’on s’est tous retrouvés pour faire la fête.

Quels souvenirs garderez-vous de cette aventure?

Celui d’avoir réalisé plusieurs rêves comme atteindre la superfinale, chanter avec mon idole, monter sur un magnifique plateau de télé et être regardée par des millions de personnes. J’ai également beaucoup appris et je me suis fait plein d’amis.

Si c’était à refaire, changeriez-vous quelque chose?

Je ne pense pas. Tout était super. L’organisation et les gens ont été incroyables, je me suis sentie tout le long très bien accompagnée.

Quelle est la suite, musicalement, pour vous?