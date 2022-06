Super Bowl avec Shakira: pire idée du monde

Pour Jennifer Lopez : Partager la scène avec Shakira au Super Bowl: «La pire idée du monde»

Dans un documentaire à venir sur Netflix, Jennifer Lopez confie sa frustration, après que la NFL a choisi de la faire chanter avec la Colombienne au Super Bowl.

Le 2 février 2020, Shakira et Jennifer Lopez avaient assuré le show de la mi-temps du Super Bowl , devenant les premières artistes Latina à se produire lors de cet événement regardé par des millions de téléspectateurs aux États-Unis et dans le monde. Si leur performance avait été saluée – bien que Shakira ait été comparée à une chèvre – JLo n’était clairement pas convaincue par la décision de la National Football League (NFL) de choisir deux artistes pour partager la scène.

Dans le documentaire «Halftime», qui sera diffusé sur Netflix, dès le 14 juin 2022, et qui a été présenté en avant-première au Festival du film de Tribeca, la fiancée de Ben Affleck est filmée alors qu’elle prépare le spectacle avec son directeur musical. La star s’agace notamment du peu de temps qui leur sera accordé, à elle et Shakira, sur scène.

«On a six p*** de minutes chacune. On a 30 secondes d’une chanson et si on prend une minutes, il ne nous en reste que cinq. Mais il faut qu’on ait des moments de chant, ça ne sera pas une p*** de revue de danse. Il faut que nous chantions notre message. Avoir deux personnes pour faire le Super Bowl est la pire idée du monde», s’énerve Jennifer Lopez, rapporte «Entertainment Weekly».