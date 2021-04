Risques de contrefaçon : Partager sa vaccination sur les réseaux sociaux: pas une bonne idée

Publier des clichés de son carnet de vaccination n’est pas sans risque, surtout si les données personnelles sont visibles. Aux États-Unis, ce fléau inquiète le FBI.

Nouveau problème sur le front de la lutte contre le coronavirus. Depuis peu, il est possible d’obtenir de faux carnets, attestant que l’on a été vacciné du Covid-19. Selon l’émission télévisée allemande «Report Mainz», les pros de la contrefaçon réussissent la prouesse d’imiter à la perfection les carnets de vaccination jaunes de l’OMS.

En vente sur Facebook et Twitter

Ce problème est un véritable fléau aux États-Unis et inquiète le FBI, qui souhaite mettre en garde le public. Selon le New York Times, une agence qui traque les faux documents sur Internet a rapporté que ces contrefaçons sont légion sur eBay, Facebook et même Twitter.