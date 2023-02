Partenariat franco-genevois en faveur de la culture transfrontalière

Genève-France voisine : Partenariat inédit en faveur de la culture transfrontalière

La France et la Suisse unies en faveur de la culture. Mercredi, un nouveau partenariat franco-genevois a été annoncé, à l’occasion des Rencontres culturelles à Divonne-les-Bains (F). Le Pôle métropolitain du Genevois français, le Canton et la Ville de Genève ont officialisé la mise en place d’un fonds culturel transfrontalier, à hauteur de 100’000 francs. Quelque 40’000 francs seront injectés par les autorités françaises et la Municipalité genevoise et 20’000 par le Canton de Genève. Cette enveloppe servira à soutenir des actions innovantes. Le premier appel à projets sera lancé dès cette année.