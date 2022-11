La Suisse et la Macédoine du Nord font un partenariat migratoire

Diplomatie : Partenariat migratoire entre la Suisse et la Macédoine du Nord

Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Intérieur de la Macédoine du Nord ont signé un mémorandum d’entente fixant le cadre général de leur coopération migratoire.

Les deux États ont renforcé leur collaboration. Twitter/Capture d’écran

Depuis ce lundi, la Suisse et la Macédoine du Nord, pays de transit des migrants, sont liées par un partenariat migratoire. À Berne, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Intérieur de la Macédoine du Nord ont signé un mémorandum d’entente à cet effet, annonce le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Ce mémorandum pose «le cadre général pour tous les aspects de la coopération migratoire entre la Suisse et la Macédoine du Nord», explique le DFJP. Son objectif est «d’établir un processus de dialogue et de réflexion communs afin d’étendre la coopération dans plusieurs domaines entre les deux pays, notamment la prévention de la migration irrégulière, la réadmission, la promotion de la migration régulière, ou encore les synergies entre la migration et le développement».

Pour «assurer une gestion efficace des migrations», les deux pays ont intensifié leur collaboration ces dernières années. Le DFJP rappelle notamment que «les deux pays sont liés par un accord de réadmission» (ndlr: il s’agit d’une convention entre deux États qui «formalise le processus d’identification des personnes frappées d’une décision de renvoi et garantit qu’elles seront réadmises rapidement et en toute sécurité dans leur pays d’origine»), explique le Secrétariat d’État aux migrations depuis 2012. De plus, «la Suisse soutient actuellement un projet mis en œuvre par l’Organisation internationale des migrations (OIM), qui vise à renforcer la coopération transfrontalière et les capacités de gestion des frontières en Macédoine du Nord».

Huit partenariats migratoires