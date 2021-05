Road trip - Partez à la découverte de la Suisse en van

Avec près de 10 millions de références sur Instagram, le hashtag #VanLife a la cote. Un attrait pour l’aventure et le grand air renforcé par la pandémie. Cet engouement planétaire a aussi été observé en Suisse. Selon «24 heures», les ventes de camping-cars ont bondi de 26% en un an en raison de la crise sanitaire.

Pour répondre à la demande, de nombreuses options de location existent (voir à la fin de l’article). Quant aux itinéraires, nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour ressentir le grand frisson. Avec 1600 kilomètres de route, 22 lacs et 5 cols alpins, le Grand Tour de Suisse est un road trip à faire absolument. Voici les itinéraires des cinq étapes qui le composent.

De Saint-Moritz à Lugano (221 km)

Cet itinéraire en huit stations vous emmène à la découverte de paysages à couper le souffle. Parmi eux, le plus grand parc naturel de Suisse, situé dans les environs du petit village de Sur, dans les Grisons. Un peu plus loin sur la route se trouvent les superbes gorges de la Roffla, à Andeer, dont l’histoire est des plus surprenantes. Inspiré par les chutes du Niagara, Christian Pitschen-Melchior, un émigré américain, décide de creuser un chemin à travers les gorges en 1907. 8000 explosions et sept ans plus tard, cette cascade impressionnante était née.Nombre d’étapes: 8

De Zurich à Appenzell (175 km)

Getty Images/iStockphoto

Admirer les jolies maisons à colombages du petit village de Marthalen avant de reprendre la route pour aller observer les chutes du Rhin, les plus grandes d’Europe, à Schaffhouse. Voici un petit avant-goût de ce que ce parcours en douze étapes vous réserve. L’itinéraire bucolique vous emmène également à Altbau, réputé pour son sentier des pommes.Nombre d’étapes: 12

De Lausanne à Zermatt (178 km)

De Montreux à Saillon en passant par Loèche-les-Bains, cet itinéraire vous fera voir du pays! À ne pas manquer: le petit lac souterrain de la grotte aux fées, à Saint-Maurice, le charmant village de Grimentz et la via ferrata Jegihorn, à Saas-Fee (où il est possible de nourrir les marmottes). Avec, comme bouquet final, la vue sur le Cervin et le chemin des cinq lacs, à Zermatt.Nombre d’étapes: 15

De Chiasso à Zermatt (264 km)

Getty Images/iStockphoto

Grottes, lacs et châteaux: la route qui mène de Chiasso à Zermatt offre des paysages variés. La traversée du glacier d’Aletsch, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et long de 23 kilomètres, est une très belle randonnée au cours de laquelle admirer un univers où se mêlent flore alpine, forêt et rochers. Suspendu à 92 mètres du sol, le pont d’Ernen est un passage obligé pour les amateurs de sensations fortes tout comme le funiculaire de Gelmer dont la pente ultraraide mène jusqu’au lac.Nombre d’étapes: 17

De Neuchâtel à Bâle (158 km)

Après une rando jusqu’au sommet du Chasseral, cap sur Soubey, dans le canton du Jura. Au programme: une balade en canoë ou en kayak sur le Doubs, rivière qui forme une frontière naturelle entre la Suisse et la France.

Nombre d’étapes: 11

Infos pratiques

Il existe plusieurs moyens de se procurer un van pour quelques jours. Des agences, comme Europcar, proposent ont une flotte de véhicules disponibles à la location. Vous pouvez également miser sur des prestataires qui mettent en relation des particuliers, comme MyCamper, Yescapa et Van Aventure.

Le site rosita.ch (photo) propose quant à lui de louer de petites caravanes vintage, tirées par une voiture smart.

rosita.ch