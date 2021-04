Le château de Vullierens (VD)

Avec plus de 400 variétés, la collection d’iris du château de Vullierens est l’une des plus grandes d’Europe. Le parc de 30 hectares du domaine voit aussi fleurir quelque 110’000 fleurs multicolores, entre mai et octobre, dont des tulipes, des pivoines et des roses.

Suisse Tourisme/Christophe Cosset Suisse Tourisme/Christophe Cosset

L’Arboretum (VD)

USA, Europe, Asie: l’Arboretum du vallon de l’Aubonne accueille près de 3000 arbres d’écosystèmes tempérés du monde entier. Quatre circuits emmènent les promeneurs à la découverte des fleurs, arbres, rivières et étangs qui peuplent cet espace vert de 200 hectares. Les magnolias et les cerisiers en fleurs, notamment, sont à ne pas manquer.

Arboretum Arboretum

Les sentiers des narcisses – (VD)

La floraison des narcisses, aussi appelés neige de mai, est un spectacle à ne pas manquer. Pour les admirer durant cette période, plusieurs itinéraires sont proposés sur les hauts de Vevey et de Montreux. Parmi eux, la région des Pléiades et ses paysages de carte postale. Une boucle d’environ deux heures nous emmène à travers des champs abondants (dès la mi-mai) et nous offre une vue plongeante sur le lac Léman.

Suisse Tourisme/Martin Maegli Suisse Tourisme/Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

Les cerisiers en fleurs (BL)

Nul besoin d’aller jusqu’au Japon pour admirer les cerisiers en fleurs, une excursion dans le canton de Bâle-Campagne suffit. Pour ce faire, on enjambe son vélo pour une balade de 38 kilomètres, le long de la «Chirsi-Route». L’occasion de découvrir la nature environnante, mais aussi de s’arrêter dans les fermes de la région pour y déguster des produits du coin.

Switzerland Tourism/Martin Maegli

Le Sentier des pommes à Altnau (TG)

210’000. C’est le nombre de pommiers que compte le canton de Thurgovie et qui en fait la plus grande région fruitière de Suisse. Le Sentier des pommes, au départ d’Altnau, composé de trois itinéraires différents, est l’occasion d’admirer de superbes arbres en pleine floraison et de s’informer sur le travail des fruiticulteurs de la région. Des jeux et des activités sont également proposés le long de la balade.

Suisse Tourisme/Ivo Scholz

Parc des camélias - (TI)

Cet espace bucolique, situé à Locarno, fait partie des Gardens of Switzerland qui réunit les plus beaux jardins de Suisse. Un havre de paix aux airs de dolce vita qui accueille plus de 800 variétés de camélias.