Suisse - Partez en rando… de nuit

Bivouaquer sous les étoiles en Gruyère, manger des tartines au miel en admirant le lever du soleil en Valais ou déguster une fondue au sommet de la Corbetta à la tombée de la nuit: voici quelques-unes des balades guidées qui seront proposées lors de la nuit suisse de la randonnée dont la 15e édition, organisée par l’association Suisse Rando, aura lieu les 26 et 27 juin en Suisse romande et alémanique.

L’objectif de cet événement au clair de lune? Vivre une expérience sensorielle différente de celle expérimentée en plein jour. Des contes au coin du feu, l’observation de la vie sauvage nocturne et la dégustation de produits de la région, notamment, sont au programme de ces randonnées guidées dont la durée oscille entre une et six heures. Réservations et informations sur nuitrando.ch