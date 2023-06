Tourisme noir: Partez en vacances en Corée du Nord 

«Des destinations que ta mère préférerait que tu évites», c’est le credo de Young Pioneer Tours (les voyages des jeunes pionniers). Fondée en 2008 par le Néo-Zélandais Troy Collings (décédé en 2020) et le Britannique Gareth Johnson, cette agence touristique basée en Chine organise des voyages dans des pays considérés comme à risques (voir plus bas). Parmi eux, la Corée du Nord où Randy Williams, le fondateur de la république du Slowjamastan, en Californie, s’est rendu en 2016. Il avait d’ailleurs fait appel à cette agence.

Un séjour (très) encadré

L’agence, qui s’occupe d’obtenir des visas pour tous ses clients, propose une vingtaine d’itinéraires en groupe dont les prix varient entre 475 euros (465 francs) et 1495 euros (1465 francs). Les départs se font par les airs ou en train depuis Pékin, en Chine, et Vladivostok, en Russie. Avant de partir, diverses instructions sont données aux voyageurs pour que le séjour se déroule sans encombre. Par exemple, l’interdiction de se balader sans un guide et celle de prendre en photo des installations militaires. Il est aussi recommandé de ne pas se lancer dans des débats politiques avec les personnes accompagnatrices. Par ailleurs, il n’y a aucun accès à internet et les touristes ne peuvent pas se procurer de monnaie locale. Ils sont invités à prendre avec eux des dollars, des euros ou des yuans.