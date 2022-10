Fribourg: Parti de rien, il y a un an, le club de boxe compte désormais 200 membres

«On nous a traités de fous, quand on s’est lancés. Mais les restrictions Covid ont été levées peu après et nous en avons bien profité», se réjouit Martin Humbert, l’un des coaches du Boxing Club Fribourg. C’est en effet le 21 septembre 2021 que le club a ouvert les portes de sa salle. «Nous avons dû abattre un travail titanesque pour transformer une halle industrielle en quelque chose de correct. Nous avons notamment construit un ring, créé des vestiaires et des douches, accroché des sacs de frappe ou encore préparé un coin muscu. Il n’y avait rien à part les murs, quand nous sommes arrivés», poursuit Martin Humbert.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la sauce a pris rapidement. Un an plus tard, le club compte déjà plus de 200 membres, dont une majorité de jeunes âgés de 16 à 25 ans, une cinquantaine de juniors (12-15 ans) et 15 kids (6-11 ans). «Au sortir du Covid, pas mal de monde a ressenti le besoin de faire du sport en groupe et d’essayer des disciplines différentes. Dans ce cadre, la boxe revient en force dans notre société. Les personnes qui poussent la porte d’une salle d’entraînement sont souvent en recherche de repères et les trouvent dans ce sport qui véhicule des valeurs de courage et de sacrifice», explique le président Michaël Celeschi.

En marge de l’aspect sportif, le club joue aussi un rôle social non négligeable. «Mon fils avait des petits soucis de comportement. Depuis qu’il fait de la boxe, son agressivité est davantage canalisée et il n’a pas refait de bêtise», affirme le père d’un ado. Et le conseiller communal de Fribourg, Pierre-Olivier Nobs, de confirmer: «La boxe est un sport de combat cadré, au sens où il y a des règles à respecter, comme dans la société. De plus, le sport, d’une manière générale, enseigne différentes vertus à notre jeunesse. La ville compte 93 clubs sportifs et je suis très content que le Boxing Club de Fribourg en fasse partie.»

Des pros pour le premier gala Le Boxing Club Fribourg organise son premier gala de boxe le 29 octobre, à la salle communale Saint-Léonard. À l’affiche, quatre combats professionnels et douze combats amateurs, ainsi qu’un show de pole dance. «Nous attendons entre 900 et 1000 spectateurs», souligne le président, Michaël Celeschi. «Je me réjouis, affirme Pierre-Olivier Nobs. Fribourg est connue pour le hockey, le basket, le vélo ou encore la course à pied Morat-Fribourg. C’est important qu’il y en ait pour tous les goûts et la boxe a aussi sa place. Le sport et la culture génèrent de la cohésion sociale et leur diversification est une force.»

Le même phénomène à Écublens (VD) Lindit Osdautaj, responsable de la salle Ho’omau performance & boxing, à Écublens (VD), constate elle aussi un engouement nouveau pour la boxe anglaise. «Tous les clubs ont beaucoup souffert durant le Covid, mais depuis la fin des restrictions, il y a encore plus d’adhérents qu’avant. Par contre, les gens pratiquent surtout la boxe comme un sport de loisir, et pas dans l’optique de faire des combats. Le nombre de femmes, en particulier, est en hausse constante. Le fait que la boxe permette de relâcher le stress et décompresser y est sans doute pour beaucoup», rigole Lindit Osdautaj, également membre de la commission technique de Swissboxing.