Berne : Participants à des manifs non autorisées priés de passer à la caisse

Des opposants aux mesures Covid-19 prises lors de la pandémie devront débourser entre 200 et 1000 francs pour avoir manifesté l’automne dernier dans la capitale.

En automne 2021, des opposants aux mesures Covid-19 s’étaient réunis à Berne pour une manif non autorisée.

Plusieurs semaines durant, des personnes ont exprimé leur mécontentement aux mesures Covid-19 dans les rues de Berne alors que les rassemblements n’étaient pas autorisés. L’État a dû faire face à des frais de police de 200’000 francs par soirée de manifestation. Selon la loi sur la police, entrée en vigueur en 2020, les participants récalcitrants et violents à des manifestations peuvent être amenés à participer aux frais du dispositif de sécurité. Six participants ont dû passer à la caisse, selon l’émission «Schweiz aktuell» de la SRF. Sur la base de condamnations entrées en vigueur, la ville leur a envoyé des factures. Les montants vont de 200 à 1000 francs. Ils ont «fait usage de la violence et ont en partie aussi agressé des agents de sécurité», explique le directeur bernois de la sécurité Reto Nause. D’autres procédures sont en cours.