Maroc : Participation en hausse pour les élections générales marocaines

Ces élections générales sont censées déterminer l’avenir du parti islamiste PJD, à la tête du gouvernement marocain depuis une décennie.

Le taux de participation a atteint 50,18% au niveau national. AFP

Les Marocains ont voté mercredi lors d’élections générales censées déterminer l’avenir du parti islamiste PJD, à la tête du gouvernement depuis une décennie, un scrutin marqué par une participation en hausse et des accusations d’irrégularités.

Le taux de participation a atteint 50,18% au niveau national, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur. Il avait plafonné à 43% lors des précédentes législatives en 2016, mais c’est la première fois que les quelque 18 millions d’électeurs choisissaient leurs 395 députés le même jour que leurs représentants communaux et régionaux. Ce qui a réduit l’abstention.

La participation a été élevée dans les régions du Sud qui englobent la partie du territoire disputé du Sahara occidental contrôlée par le Maroc. Les opérations de vote ont pris fin à 19H00 et le dépouillement des bulletins étaient en cours dans la soirée, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Courte campagne électorale

Une déclaration du ministère de l’Intérieur sur les résultats provisoires était attendue vers minuit et demi (23H30 GMT), selon des médias locaux. Les résultats définitifs devraient être connus jeudi. Dans un communiqué, le Parti de la justice et du développement (PJD) a fait état de «graves irrégularités», dont «la distribution obscène d’argent» à proximité de bureaux de vote et des «confusions» sur certaines listes électorales, des citoyens n’y trouvant pas leur nom.

Ce parti islamiste modéré a exhorté les autorités à intervenir «sévèrement et rapidement» pour «ne pas entacher la transparence des élections». La fin de la courte campagne électorale, marquée par l’absence de grands meetings politiques pour cause de Covid-19, avait déjà été empoisonnée par des accusations d’achat de voix.

«Devoir électoral»

«Aujourd’hui est un jour important au Maroc. Je vote car c’est mon devoir», a dit à l’AFP un électeur dans un bureau de vote de Casablanca, la capitale économique. Le chef du gouvernement sera issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif. Il est nommé par le roi Mohammed VI et chargé de former son exécutif pour un mandat de cinq ans.

Dans ce royaume de 36 millions d’habitants, les décisions et les grandes orientations des secteurs stratégiques restent l’apanage du monarque. Longtemps cantonné dans l’opposition, le PJD espère briguer un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement. Il avait remporté un succès électoral historique après les protestations du «Mouvement du 20 février» -- version marocaine du Printemps arabe de 2011 -- qui réclamait la fin de «la corruption et du despotisme».

Une vive polémique l’a opposé ces derniers jours à son rival libéral du Rassemblement national des indépendants (RNI), deux des favoris des législatives, avec le Parti Authenticité et Modernité (PAM, libéral) et le Parti de l’Istiqlal (centre-droit) qui sont dans l’opposition. L’ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du PJD Abdelilah Benkirane a jugé que «la présidence du gouvernement a besoin d’une personnalité politique intègre», en ciblant Aziz Akhannouch, chef du RNI et riche homme d’affaires, dans une vidéo sur Facebook.

Ministre de l’Agriculture depuis 2007, Aziz Akhannouch a rétorqué que les critiques des islamistes étaient «un aveu d’échec» et «ne visaient qu’à semer la zizanie». Le ministre, à la tête d’une des plus grosses fortunes du pays et décrit comme un proche du Palais royal, a joué un rôle clé dans le précédent gouvernement, contrôlant des portefeuilles importants comme l’Economie et les Finances ou l’Industrie.

Nouvelles réformes

C’est la première fois depuis la tenue des premières élections au Maroc en 1960 que la répartition des sièges à la Chambre des représentants sera calculée sur la base du nombre d’électeurs inscrits et non des votants. Ce nouveau mode de calcul devrait handicaper les grands partis, au profit des petites formations. Seul le PJD s’y est opposé, s’estimant «lésé».

Car s’il réalise le même score qu’en 2016, le PJD n’obtiendra cette fois, selon les estimations, que 80 à 85 sièges, contre 125 à l’époque. Ce qui compliquerait sa tâche de constituer une nouvelle coalition gouvernementale en cas de victoire. La compétition électorale a été caractérisée par l’absence de polarisation bien définie sur les choix politiques.

«On attend que les nouveaux élus travaillent en priorité sur les dossiers de l’éducation et la santé», a expliqué à l’AFP un fonctionnaire, après avoir voté à Tanger. Quels que soient les résultats, les partis politiques seront invités à adopter «un pacte» découlant d’un «nouveau modèle de développement», qui préfigure une «nouvelle génération de réformes et de projets», comme l’a promis récemment Mohammed VI.

Version originale publiée sur 20min.ch