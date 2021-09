Métiers : Participation suisse record aux EuroSkills de Graz

Après deux reports, les EuroSkills auront bien lieu en Autriche du 22 au 26 septembre. La Suisse compte y faire bonne figure et envoie 17 participants, un record.

Un objectif ambitieux

Si le changement de calendrier a quelque peu chamboulé la préparation de l’équipe suisse, Martin Erlacher, délégué technique de SwissSkills, reste confiant: «Malgré les conditions péjorées et les incertitudes ponctuelles, nous avons pu compter sur l’engagement des associations professionnelles, de leurs expert-e-s, mais aussi des employeurs, qui ont toutes et tous joué un rôle fort important durant la préparation.» Il fixe donc un objectif ambitieux pour son équipe: que plus de la moitié ramène une médaille d’Autriche.