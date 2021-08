Valais - Participer à la sauvegarde des vestiges glaciaires avec son mobile

L’Office cantonal d’archéologie (OCA) lance IceWatcher, une application mobile participative qui facilite la signalisation de nouveaux vestiges glaciaires. En montagne, les gens pourront ainsi notifier toute observation et seront en mesure de fournir des informations essentielles. Cette démarche de science participative permettra à l’OCA d’évaluer la pertinence des découvertes et d’engager les moyens adéquats pour préserver les vestiges libérés par les glaces.

Une démarche participative essentielle

L’OCA développe des outils pour la surveillance des objets libérés par la fonte du manteau neigeux et le retrait des glaciers. Toutefois, face à l’impossibilité de couvrir tous les secteurs glaciaires susceptibles de livrer des vestiges archéologiques, seule une participation active des randonneurs et des montagnards et une connaissance des comportements à adopter garantissent l’étude et la conservation de ces témoins de notre passé.

L’application mobile IceWatcher (disponible sur iOS et Android) permet ainsi de documenter les découvertes glaciaires et d’en informer immédiatement l’OCA. Grâce à la géolocalisation et au processus de signalisation, l’office pourra évaluer la pertinence des éléments révélés et engager les moyens nécessaires à leur collecte et conservation.