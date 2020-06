Vevey (VD)

Partie à trois pour le second tour des élections

Distancé au 1er tour, Olivier Ghorayeb maintient sa liste pour concurrencer la droite et la gauche en vue du 12 juillet.

Serré en tête

Oliver Ghorayeb, qui a récolté à peine plus de 10% des voix (441) dimanche au premier tour, sera opposé au candidat du camp bourgeois Valentin Groslimond (Entente veveysanne) et à Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives), a indiqué mardi la Ville de Vevey. Le premier est arrivé de justesse en tête avec 41,68% des voix (1650 voix), soit 38 voix de plus que le deuxième.