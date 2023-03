États-Unis : Parties faire un bowling, elles se retrouvent dans un piège glacial

Kimberly, 51 ans, et Angela, 50 ans, étaient en route vers un centre commercial de South Portland (Maine) pour y faire une partie de bowling quand les événements ont pris une tournure inattendue. Parties le mardi 21 février, les deux femmes atteintes d’un handicap mental se sont accidentellement retrouvées dans le Massachusetts après s’être perdues sur l’autoroute. Malgré les indications de membres de leur famille au téléphone et de plusieurs policiers rencontrés en route, les deux amies n’ont pas réussi à retrouver leur route et leurs portables ont fini par s’éteindre.

Mercredi à 1 h du matin, des proches de Kimberly et Angela ont signalé leur disparition. Le même jour, la caméra de surveillance d’une station-service de Springfield (Massachusetts) a filmé les deux femmes en train de faire le plein. Leur Jeep a ensuite été repérée alors qu’elle roulait en direction d’Enfield (Maine), mais le véhicule a disparu peu après. Au fil des jours, l’angoisse des proches s’est peu à peu muée en désespoir, d’autant plus que les températures flirtaient dangereusement avec les -25 degrés dans la région.

Gelées, affamées, mais saines et sauves

Mais dimanche après-midi, un garde-chasse bien inspiré est sorti de la zone qui lui avait été assignée et est tombé sur une Jeep recouverte de neige. «Ce genre de choses n’arrive pas par hasard. Je crois que ça devait se passer comme ça», raconte Brad Richard au «Press Herald». À l’intérieur du véhicule, l’homme a découvert Angela et Kimberly gelées et affamées, mais en bonne santé. Leur voiture était tombée en panne et les deux malheureuses se sont retrouvées sans chauffage, perdues en pleine nature.