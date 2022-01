Voyage en Suisse - Partir à l’aventure sur les lacs gelés de l’Engadine

Une vaste patinoire naturelle sur laquelle virevoltent les vacanciers armés de leurs fines lames. Cet instant magique ne s’offre, en réalité, que quelques jours au début de la saison quand la surface vient de geler et que la neige ne l’a pas encore recouverte. Les lacs noirs. C’est ainsi que les Engadinois appellent, à ce moment-là, ces étendues majestueuses dont les eaux sont obscurcies par 40 centimètres de glace.

Une fois qu’il a neigé, les lacs blancs font alors le bonheur des promeneurs et des sportifs. Ce week-end, par exemple, Saint-Moritz accueille son tournoi annuel de polo sur glace, puis les semaines suivantes lui succédera le White Turf, prestigieuse course de chevaux. À chaque fois, on imagine avec frayeur les courants s’agiter sous la glace qui soutient des gradins, des voitures et des centaines de personnes. À l’instar de la neige, la glace est propice à des activités sensationnelles, au sens premier du terme, dans la station huppée et dans les charmantes localités que sont Silvaplana, Sils, Madulain et Pontresina.

Pêche à la ligne

E. Coissy

Il n’y a que trois maisons à Plaun da Lej, un lieu-dit au bord du lac de Sils. L’une abrite l’hôtel Cristallina, l’autre le Murtaröl, un restaurant spécialisé dans le poisson. Tous deux sont tenus par Antonio Walther, personnage haut en couleur passionné par la pêche et la bonne chère. Le propriétaire loue le matériel nécessaire pour taquiner la truite, l’ombre et l’omble chevalier. Rares sont les prises, avoue-t-il. L’activité est essentiellement méditative et contemplative: les montagnes alentour et les îles fortement un cadre somptueux. Pour agrémenter l’expérience, l’établissement propose une fondue à déguster au cours de la partie de pêche.

E. Coissy

Canyoning

E. Coissy

E. Coissy

Il ne faut pas craindre le vide pour suivre la Flaz, rivière qui traverse Pontresina. Étonnamment, les abords du cours d’eau sont sauvages alors qu’ils se situent en contrebas du village sous de hauts viaducs. Tout le matériel (casque, baudrier) est fourni par une boutique voisine. Les gorges sont tapissées de glaces, le port de crampons est donc impératif.

E. Coissy

L’exercice commence par l’explication des rudiments de la via ferrata, puis on enchaîne avec le parcours. À plusieurs reprises, on est suspendu à une tyrolienne pour traverser les eaux, on marche sur une petite planche qui relie deux rochers, le chemin est escarpé. On croise aussi des adeptes de l’escalade sur glace dont les facultés forcent l’admiration.

E. Coissy

Snowkite

F. Gattlen

Les ailes colorées sont visibles de loin. Elles volent au-dessus du lac de Silvaplana. Le snowkite est l’équivalent hivernal du kitesurf. On le pratique sur la neige ou la glace, en l’occurrence, avec des skis ou un surf. La taille de l’aile dépend de l’intensité du vent: plus il souffle, plus elle sera petite. Plusieurs cours sont nécessaires pour comprendre le maniement et maîtriser les éléments naturels.

E. Coissy

Sculpture sur glace

E. Coissy

Reto Grond est une figure locale aussi sympathique que talentueuse. Son atelier se situe à Saint-Moritz. Son installation lui permet de façonner des blocs de glace pour réaliser ses œuvres. Celles-ci ont une espérance de vie de 4 mois. Celles des artistes du dimanche - entendez les participants au cours - sont encore plus éphémères. L’activité se déroule sur le lac.

E. Coissy

Chacun reçoit un parallélépipède de 40 kilos. On le taille avec de simples outils pour révéler les formes les plus audacieuses sous la supervision du pro. À la fin, Reto dégaine des coupes en glace qu’il a taillées lui-même. Il les remplit avec du Campari et de l’eau gazeuse. On trinque en disant «Viva!» ce qui signifie «Santé!» en romanche.

E. Coissy

Bobsleigh

1725 mètres dévalés en 65 secondes. Le bob fonce à 135 km/h. Dans les virages, la tête heurte les bords de l’engin. Le corps ploie sous la pression. On observe à peine le paysage. À l’arrivée, l’effarement. L’impression d’avoir vécu un moment unique. Le club de bobsleigh de Saint-Moritz propose un baptême - couronné par un diplôme avec photo - qui ravit les fous de vitesse. La descente s’effectue sur la piste olympique qui gèle sans intervention artificielle. C’est ici que la discipline a été créée à la fin du XIXe siècle. Quatre bobeurs prennent place dans l’habitacle: un pilote à l’avant, un pousseur à l’arrière et les clients au centre. Les bobs et les passagers sont remontés illico presto par un convoi. Après quoi, chacun boit un verre sur la terrasse du restaurant pour se remettre de ses émotions.

E. Coissy

Patinage

E. Coissy

On peut patiner sur un petit bout du lac de Saint-Moritz. Toutefois pour profiter au mieux des joies du patin, il faut se rendre sur le chemin de glace à Madulain (accès libre). Il s’agit d’une piste de plus de 3 kilomètres parallèle à l’Inn qui a été inaugurée en décembre dernier. Le lieu est surtout fréquenté par des familles avec enfants et même parfois avec leur chien.

E. Coissy