Suisse romande - Partis de Neuchâtel, des frigos en self-service sont prêts à conquérir la Romandie

L’association Free Go étend ses activités au canton de Vaud. Quatre nouveaux frigos ont été installés et permettent aux nécessiteux et aux adeptes de l’anti-gaspillage de trouver de quoi se sustenter.

Un frigo en self-service de l’association Free Go. freego.ch

Née dans le canton de Neuchâtel en 2019, l’association Free Go part à la conquête de la Suisse romande. Après une première incursion à Bienne (BE), c’est désormais sur le territoire vaudois que Free Go dissémine sa bienveillance. Ainsi, quatre frigos en libre-service ont été installés, ces derniers temps, à Bussigny, Cossonay, Essert-Pittet et Lausanne.

Forte de 15 frigos éparpillés dans le canton de Neuchâtel, Free Go exporte un concept éprouvé à l’ouest. Désormais, on peut se servir de denrées légèrement périmées ou proche de la date de péremption dans quatre localités vaudoises. Et ce n’est qu’un début. «Notre but à terme, c’est d’étendre notre champ d’activités à toute la Romandie. Mais pour l’instant, il s’agit de consolider nos activités et de densifier notre réseau, notamment en augmentant le nombre de nos bénévoles, particulièrement sur Vaud», explique Marylin Béguin, présidente et cofondatrice de l’association.

Free Go a également lancé une opération de financement participatif afin d’acquérir un véhicule de livraison. «Un de nos partenaires nous donne beaucoup de marchandises, et le but serait de pouvoir remplir plusieurs frigos avec celle-ci, mais pour cela, une voiture de bénévole ne suffit pas», explique notre interlocutrice qui passe au moins un jour par week-end à s’occuper du roulement de son association.

Le concept Free Go