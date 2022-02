Guerre en Ukraine : En Suisse, partis et organisations appellent à manifester pour la paix

De nombreuses manifestations sont annoncées contre l’invasion russe de l’Ukraine. Point d’orgue: une réunion pacifiste samedi à Berne, et une autre à Genève.

La manifestation silencieuse de ce soir à Zurich. Twitter @thatjulieren

La résistance face à la guerre en Ukraine s’organise en Suisse aussi. Des manifestations étaient déjà annoncées ce jeudi et vont se dérouler ces prochains jours dans différents lieux du pays. Ainsi l’Association ukrainienne en Suisse devant manifester ce jeudi à 16 heures à Berne sur la Waisenhausplatz contre l’attaque russe. À 18 h 30, une manifestation silencieuse devait également avoir lieu près de l’Hôtel de Ville à Zurich. Elle a été lancée sur les réseaux sociaux sous le hashtag #StandwithUkraine.

Large manifestation de gauche samedi à Berne

Mais le point d’orgue est prévu samedi. En effet, une large alliance pacifique de mouvements, d’organisations et de partis de gauche appelle à une manifestation officielle pour la paix à 12 heures à Berne. En font partie les Jeunes Vert·e·s, Le Groupe pour une Suisse sans armée, Les Verts suisses, le Parti socialiste suisse, la Jeunesse socialiste ou encore le Conseil suisse pour la paix.

Son objectif est d’exprimer notre solidarité avec le peuple ukrainien, ont-ils écrit dans des communiqués communs. «Nous appelons à mettre la sécurité de la population civile au premier rang et à faire de la paix durable la priorité principale. Nous demandons à la Suisse d’adopter des sanctions sévères à l’encontre de Poutine et des élites, ainsi que de soutenir les sanctions de l’UE», ont-ils fait savoir. En outre, le Conseil fédéral doit prendre dès à présent les dispositions nécessaires pour accueillir le plus rapidement possible en Suisse au moins 10’000 personnes en quête de protection en provenance de la région de crise ukrainienne, et pour assurer un soutien aux personnes qui ont fui l’Ukraine, exigent-ils. Les organisateurs espèrent attirer au moins 1000 personnes.

Manifestation samedi à midi à Genève aussi

Une autre manifestation aura lieu samedi, à Genève cette fois-ci. La section genevoise de l’Association ukrainienne de Suisse, l’association des Bélarusses en Suisse razam.ch, l’association des Ukrainiens à Bâle et le groupe d’initiative Les Russes en Suisse contre la guerre ont également invité, via Facebook notamment, la population à protester à midi sur la place des Nations.

«Les Ukrainiens, les Biélorusses, les Russes et toutes les autres nations postsoviétiques ont le droit de déterminer leur propre avenir et de choisir démocratiquement leur propre voie politique, clament-ils. Nous méritons tous le respect de nos droits, ainsi que la paix et la prospérité. C’est pourquoi nous appelons les Nations Unies, la communauté internationale et le gouvernement suisse à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la guerre en Europe et réaffirmer leur engagement en faveur d’un développement démocratique de tous les pays et pour tous les peuples.»

Et de demander des sanctions économiques «larges et sévères contre le gouvernement et les oligarques russes». Cela doit aussi se traduire par un soutien renforcé à toutes les forces démocratiques en Ukraine, en Russie et en Biélorussie, estiment-ils. «Ce n’est qu’en faisant face ensemble à ce danger que nous pourrons éviter la prochaine grande menace pour la paix, la démocratie et la prospérité en Europe», concluent-ils.