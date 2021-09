berne : Partis et parlementaires exigent toute la lumière sur l’affaire Berset

Suite aux nouveaux détails sur la liaison extra-conjugale du conseiller fédéral, publiés en fin de semaine dernière dans la Weltwoche, partis et parlementaires veulent que la lumière soit faite sur ce qu’on appelle désormais l’«affaire Berset».

«Dans la crise actuelle du coronavirus, nous ne pouvons pas nous permettre que le gouvernement soit déstabilisé de quelque manière que ce soit», déclare dans la «SonntagsZeitung» du jour Philippe Bregy (VS), président du Centre. S’il souligne ne pas s’intéresser à la vie privée d’Alain Berset, il estime toutefois qu’«il ne doit pas être possible pour un magistrat d’exercer une pression sur une autre autorité. Il faut donc enquêter pour savoir si cela s’est produit ou non dans l’affaire Berset. » Cela en faisant référence aux accusations de l’ex-conseiller national UDC Christoph Mörgeli, affirmant dans la «Weltwoche» jeudi dernier que le ministre aurait utilisé des services de la Confédération à des fins personnelles lorsque l’ex-maîtresse a tenté de le faire chanter. Selon l’hebdomadaire zurichois, les détails révélés seraient issus de dossiers d’enquête secrets dans cette affaire.

Enquête minutieuse nécessaire

Du côté du Parlement, on demande aussi des mesures concrètes, note le «SonntagsBlick»: le c onseiller national Alfred Heer (UDC/ZH) souhaite l’examen de l’affaire par la Commission de gestion (CDG) du Conseil fédéral – en charge d’examiner la légalité des actes du Conseil fédéral et de l’administration. Sa demande pourrait trouver une majorité au sein de la CDG s’il parvient à justifier sa demande de manière objective, sans parti pris personnel, note le journal dominical. «Les affaires privées doivent rester privées, je ne suis pas un moralisateur. Mais les dernières révélations devraient au moins être une raison d’enquêter sur la mesure dans laquelle le personnel du Conseiller fédéral Berset a été utilisé pour des affaires privées», souligne à ce propos le conseiller national.

Et même au sein du parti d’Alain Berset on s’interroge. Hans Stöckli, conseiller des Etats socialiste (BE) et président de la sous-commission responsable de la DCG déclare: «La question de savoir quand une affaire est privée et quand elle est d’intérêt public se pose en principe et peut faire l’objet d’une clarification. » Il souhaite toutefois disposer de plus d’informations pour décider si une telle clarification devrait être faite.