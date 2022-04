Présidentielle française : Partis traditionnels de gauche et de droite laminés après le premier tour

Dimanche, la candidate LR Valérie Pécresse atteindrait péniblement les 5% des voix, tandis que la socialiste Anne Hidalgo en récolterait 2%. Des plus bas historiques pour les deux partis.

Anne Hidalgo (gauche) et Valérie Pécresse (droite) ont subi une cuisante défaite dimanche.

Les partis traditionnels de droite et de gauche étaient déjà à l’agonie depuis des années en France, le premier tour de la présidentielle dimanche a enfoncé un nouveau clou dans leur cercueil.

Cuisante défaite

Selon les premières estimations, les socialistes récoltent un humiliant résultat autour de 2%, voire moins, et la droite républicaine est obtient 5,1%, ou moins, des voix.

La chute de la maison socialiste, minée par ses divisions idéologiques et ses batailles d’égo, s’est accélérée sous le mandat du président François Hollande (2012-2017), qui a dû renoncer à se représenter pour un second mandat en 2017.

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, enregistre une défaite encore plus cuisante, créditée de 1,9 à 2,1% des voix. Elle n’a jamais réussi à décoller et sa campagne a été marquée par des propositions qualifiées d’irréalistes ou démagogiques, comme le doublement du salaire des enseignants, et des tergiversations sur l’organisation d’une primaire pour rassembler la gauche.