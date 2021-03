«Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà»: la citation de Pascal pourrait bien s’appliquer dans l’interprétation des ordonnances fédérales en vigueur pour endiguer le coronavirus. Auteur-compositeur et musicien de rue occasionnel, le Neuchâtelois Nicolas Dal Sasso a pu s’en rendre compte. En janvier dernier, la police municipale de Lausanne a écourté sa prestation musicale en pleine rue. Pour les forces de l’ordre, il s’agissait d’une manifestation avec du public. Donc interdite. Une semaine plus tard, à sa grande surprise, le jeune homme de 26 ans a pu jouer au centre-ville d’Yverdon-les-Bains après avoir obtenu le feu vert des autorités locales.

Non à Lausanne, oui-non à Yverdon et à Vevey

Musicien professionnel, l’Yverdonnois Brice Claverie-Simon a commencé à jouer dans la rue avec la crise sanitaire. «J’ai deux filles en bas âge et deux loyers à payer car en plus de mon appartement, j’ai un local où j’entrepose mon matériel musical», a-t-il déclaré pour expliquer les raisons de ce changement de cap momentané. Mais la semaine passée, le quadragénaire a reçu un courrier des autorités yverdonnoises lui annonçant que la musique de rue était interdite. Contraste saisissant, à Vevey (VD), samedi passé, des musiciens de rue ont pu jouer au nez et à la barbe de la police et avec l’autorisation des autorités locales.