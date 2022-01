Vacances en Suisse

Grimper sur une cascade de glace à Kandersteg (BE): le grand frisson!

Magie des profondeurs

Que diriez-vous de plonger dans le monde mystérieux qui se cache sous la couche de glace d’un lac gelé? Des connaissances préalables, une combinaison étanche chaude et une bonne dose de courage seront toutefois nécessaires! Pour tenter l’expérience, rendez-vous au col des Mosses, dans le canton de Vaud. Le lac Lioson, à 1850 mètres d’altitude, comporte trois trous entretenus dans la glace où vous pourrez vous glisser tout l’hiver. aigle-leysin-lesmosses.ch

Piste blanche

Pour des activités hivernales telles que le patinage artistique, le hockey sur glace ou une bonne partie de curling, rien de tel qu’une belle surface gelée. Mais lorsque celle-ci est naturelle, l’expérience n’en est que plus originale, comme sur la piste de glace en Engadine, près de Sent (GR). engadin.com

Bonne prise

La pêche sur glace, ou comment prendre le temps de ralentir. En plus d’un équipement adapté, ce sport d’hiver nécessite du calme, de la patience et un permis. Si tout est en ordre de ce côté-là, à vous les poissons des profondeurs glacées! La pêche blanche est autorisée en Suisse sur certains lacs, dont le lac d’Arnon (BE), près de Gstaad, le lac de Sils en Engadine ou encore le Melchsee, à Melchsee-Frutt (OW). melchsee-frutt.ch

Piolets et nerfs d’acier

Les cascades de glace sont un spectacle naturel grandiose et un véritable défi pour les grimpeurs. Dans l’escalade sur glace, des crampons aux pieds et des piolets aux mains sont les seules aides à l’ascension. Ce qui fait la beauté de cette pratique, c’est qu’aucune session d’escalade ne ressemble à la précédente, même sur une unique cascade, car la glace est constamment en mouvement. Le plus grand domaine d’escalade sur glace de Suisse se trouve à Kandersteg, dans l’Oberland bernois. kandersteg.ch

Les joies du patin