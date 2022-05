Partons en vacances avec l’artiste Beya Rebaï

«Le voyage est partie intégrante de mon travail et de mon histoire. Mon père était directeur d’une agence de voyages. Depuis que je suis petite, on a eu la chance de bouger énormément. On allait toujours dans les musées.» Comme un juste retour des choses, c’est face au Musée des beaux-arts, à côté du Mudac et de Photo Élysée que nous avons rencontré Beya Rebaï. L’illustratrice parisienne, âgée de 27 ans, était de passage à Lausanne, la semaine dernière, parce qu’elle expose ses œuvres à l’Espace créatif Caran d’Ache (expo «Printemps», pl. de la Gare 16, jusqu’au 4 juin, entrée libre).