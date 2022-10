Crise sociale : Partout en France, des manifs pour de meilleurs salaires et le droit de grève

«Si on ne bloque rien, on ne nous entend pas»: des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce mardi en France pour la journée de «mobilisation et grève» interprofessionnelle pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. Près de 150 points de rassemblement étaient prévus en France, selon la CGT, organisatrice de cette journée avec les autres syndicats FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, Unef et la Vie lycéenne.