Partouze et cocaïne devant leurs filles: «un cas gravissime»

Deux fillettes ont assisté durant des années aux fêtes de leurs parents mêlant sexe et consommation d’alcool et de drogue jusqu’à en perdre connaissance. Getty Images/iStockphoto

«C’est un cas d’école de violation du devoir d’assistance et d’éducation, un cas gravissime comme j’en ai rarement vu.» Me Lorella Bertani est la curatrice d’une adolescente de 17 ans broyée, souffrant de stress post-traumatique et de dépression sévères. Pendant des années, elle et sa petite sœur ont été exposées aux ébats sexuels de leurs parents avec d’autres individus lors de fêtes à domicile où alcool, haschich et cocaïne étaient consommés en grandes quantités. Les faits ont eu lieu de 2014 à 2017, quand l’aînée avait entre 8 et 11 ans, la cadette trois ans de moins.

Le Tribunal de police jugeait lundi les parents, à l’apparence de M. et Mme Tout-le-Monde. Il est informaticien, elle travaille dans l’éducation. Ils étaient séparés après avoir fait vivre de très violentes disputes aux filles, mais se fréquentaient encore. Les charges les plus lourdes pèsent contre le père: les orgies, c’était chez lui, où l’aînée dit avoir été agressée sexuellement dans la salle de bains par un convive non identifié (un point que l’instruction a échoué à préciser). Elle affirme que son géniteur a tenté de l’intégrer à des jeux sexuels. Le matin, elle ramassait bouteilles vides, pailles à coke et préservatifs dans le salon.

Père et mère ont écopé de 300 et 100 jours-amende avec sursis. La juge a relevé que les déclarations de leur fille, à qui ils devront verser 15’000 francs pour tort moral, étaient «totalement crédibles». La violation du devoir éducatif, «très grave», est avérée. L’adolescente, «qui va très mal», ayant néanmoins pu mélanger flash-back et cauchemars, le tribunal ne peut être sûr que le père a tenté de la mêler à ses ébats: il est acquitté d’actes d’ordre sexuels avec des enfants.