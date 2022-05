Grande-Bretagne : Partygate: des photos compromettantes de Boris Johnson

Lundi, des images montrant le Premier ministre britannique un verre à la main à Downing Street, en plein confinement, font jaser.

Ces photos publiées lundi soir par ITV News ont été prises lors d’un pot de départ pour le chef de la communication Lee Cain le 13 novembre 2020, soit quelques jours après l’annonce d’un second confinement en Angleterre. On y voit Boris Johnson lever son verre et discuter avec plusieurs personnes autour d’une table sur laquelle se trouvent plusieurs bouteilles de vin et de la nourriture. Ce pot de départ avait fait l’objet d’une enquête de police, comme d’autres événements festifs organisés dans les cercles du pouvoir pendant la pandémie de coronavirus, un scandale baptisé «partygate».