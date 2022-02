Grande-Bretagne : Partygate: le sort de Boris Johnson ne tient qu’à un fil

Mardi, le Premier ministre britannique était toujours en sursis, alors qu’un rapport sur des fêtes survenues à Downing Street a été publié lundi et a suscité des réactions.

Malgré ce sévère rappel à l’ordre qui l’a contraint à un mea culpa au Parlement et soumis aux flèches des députés, y compris de son camp, Boris Johnson a échappé au pire pour le moment. Seule une version expurgée des éléments potentiellement les plus dommageables a été dévoilée, pour ne pas compromettre l’enquête de police sur 12 de ces 16 rencontres.

Il se défend durant une heure et 45 minutes

Crise sans précédent

Les prochaines semaines s’annoncent à haut risque, la police disant avoir reçu plus de 300 images et 500 pages d’informations, alors que les spéculations vont bon train dans les médias sur la possibilité que Boris Johnson et sa femme Carrie soient eux-mêmes interrogés par les enquêteurs ou qu’ils se voient infliger une amende.

Vote de défiance

Un vote de défiance est déclenché dès que 54 (sur 359) des élus tories le demandent et une simple majorité suffirait ensuite pour l’évincer, ouvrant une course au leadership. Déjà, certains se sont ouvertement prononcés pour son départ. «Je pense que cette crise ne va pas s’en aller, et elle cause un grand préjudice au parti», a jugé le député Andrew Mitchell sur la BBC.