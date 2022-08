Retour de la diphtérie en Suisse: les vaccins suffisent

Rappels oubliés

Infections, mais moins graves

L’office rappelle d’abord que ce vaccin, comme pour le Covid, ne protège pas contre une infection, mais contre «les effets négatifs sur la santé de la toxine produite par la bactérie». On considère que, après trois doses, le degré de protection est de plus de 96% et qu’il augmente encore après cinq doses. «Plus la dernière vaccination remonte à longtemps, plus il est probable que des symptômes respiratoires légers apparaissent en cas d’infection», dit l’OFSP.