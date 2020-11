«Pour des personnes jeunes qui présentent les symptômes classiques du Covid-19, comme la perte de goût ou de l’odorat, et qui ont été en contact avec une personne positive, ça n’a pas de sens d’engorger le système en les testant», a expliqué dans les colonnes d’ Arcinfo le médecin cantonal Claude-François Robert. «Cela rendra la vie plus facile aux personnes atteintes et permettra de libérer des ressources pour les gens vulnérables, notamment les clusters dans les EMS», a ajouté le médecin cantonal neuchâtelois.

Vigilance et prudence

Enfin, les autorités prient instamment les personnes vulnérables de «faire preuve de la plus grande vigilance face à la circulation du virus et de renoncer dans toute la mesure du possible aux contacts rapprochés, dans leur intérêt mais également afin d'éviter des hospitalisations». La même recommandation est adressée à ceux qui pratiques des activités sportives à risque. «Le risque réel de saturation du système de santé nécessite de réduire au maximum les risques d'accident et donc de sollicitation du système de santé. Cela, encore une fois, dans l'intérêt tant particulier que général», a commenté le gouvernement neuchâtelois.