CFF: Pas assez de place pour les vélos dans les nouveaux trains

Vendredi a été présenté le futur train régional des CFF. Ces compositions sont une déclinaison de celles qui circulent notamment entre Saint-Maurice (VS) et Annemasse (F). Le 17 juillet, quatre d’entre elles devraient faire leurs premiers tours de roues avec des passagers. Ceci aura lieu dans un premier temps en Suisse alémanique, entre Zurich et Schaffhouse.