Train Zurich-Budapest : Pas assez de place pour tous ceux qui avaient un billet: ils restent à quai

Des passagers n’ont pas pu monter à bord du train de nuit pour la capitale hongroise, en raison d’un manque de wagons du convoi autrichien.

Des adultes qui crient et des enfants qui pleurent: c’est la scène qui s’est produite dimanche soir à la gare de Zurich, devant le train de nuit de la compagnie autrichienne ÖBB qui devait partir pour Budapest. En cause: un manque de places, ou comme on les connaît mieux par chez nous, une «composition réduite». Comme le confirme un porte-parole des CFF, les intempéries en Autriche ont endommagé des wagons de train, qui n’ont pas pu être attachés au convoi comme prévu.