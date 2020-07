Vaud

Pas assez discret pour échapper au flair de Kaya

Un Marocain de 28 ans, qui avait dérobé des bijoux dans un appartement de Saint-Saphorin, a été arrêté grâce à une chienne de la police cantonale.

Pol. Cant. VD

C’est à 21h55 que les forces de l’ordre ont été alertées par une habitante de Saint-Saphorin, expliquant qu’un malfrat était entré par effraction dans son appartement et qu’il avait déguerpi à sa vue. La police cantonale vaudoise a aussitôt déployé un important dispositif de recherches et engagé sa brigade canine.

Très vite, la chienne Kaya, âgée de 6 ans, a repéré sur le trottoir des bijoux liés au cambriolage qui venait de se dérouler. Le berger malinois a ensuite flairé une piste et l’a suivie sur plusieurs dizaines de mètres, avant de manifester un «fort intérêt à proximité d’un muret», écrit vendredi la police vaudoise. C’est à ce moment que l’individu recherché est sorti de sa cachette et, malgré les sommations des agents, a de nouveau cherché à fuir. L’intervention de la brigade canine et des policiers sur place a permis l’arrestation d’un Marocain de 28 ans.