Swiss Ice Hockey Games: La Suisse s’incline face à la Tchéquie

Comme on pouvait s’y attendre, cette rencontre contre la Tchéquie de Kari Jalonen, ex-entraîneur de Berne, a été fermée. Lors des 20 minutes initiales, les deux formations ont eu énormément de peine à se créer de réelles chances de marquer et aucune domination ne se dégageait. Cette tendance a évolué dès la deuxième période.

Grâce à un jeu plus rapide, mais surtout plus direct, la Suisse a monopolisé le puck et a mis à contribution le portier Langhamer. Moy a été tout proche d’ouvrir le score (29e) en jeu de puissance à la suite d’un bon mouvement collectif, mais son envoi a heurté le montant. La meilleure occasion fut néanmoins l’œuvre de Scherwey peu après la mi-match. Bien lancé par Bertschy, il a pu s’en aller affronter Langhamer mais le gardien a remporté le duel.